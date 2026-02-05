Sandra Cuevas reveló que no ha dejado de lado sus aspiraciones políticas y apuesta por llegar a la Presidencia para 2036.

La apuesta de Sandra Cuevas fue revelada tras compartir las vacantes que ofrece en las diferentes empresas que forman parte de Diamond Group.

Cabe señalar que la ex alcaldesa de la Cuauhtémoc ha expresado en diversas ocasiones su intención de continuar en la política e incluso busca fundar su propio partido político.

Sandra Cuevas va por la presidencia…en 2036

Sandra Cuevas, quien ya ha señalado que sus aspiraciones políticas llegan hasta la Presidencia de la República, apuesta por su candidatura, pero hasta 20236.

La ex alcaldesa recibió varias respuestas a su video en TikTok para posibles trabajadores para sus diversas empresas, quienes mostraron entusiasmo por colaborar en sus empresas.

Sin embargo, uno de ellos destacó, pues una usuaria que comentó “Sandra para presidenta”.

Este comentario fue respondido por Sandra Cuevas con el año 2036, acompañado con varios emojis, entre ellos la bandera de México.

Sandra Cuevas va por la presidencia (Captura de pantalla)

Con esto, reitera su intención de pasar del gobierno local a la Presidencia, sin intentar una candidatura para las próximas elecciones presidenciales, de 2030.

Sandra Cuevas fue la titular de la alcaldía Cuauhtémoc de 2021 a 2024, puesto al que llegó de la mano de la alianza Va por México, compuesta por:

PAN

PRI

PRD

Sin embargo, la ex alcaldesa no militó en ninguno de los partidos que la respaldaron durante su administración local.