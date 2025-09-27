En redes sociales se viralizó una foto en la que Giovanni Mata, mejor conocido como “El Topo”, presumió un tatuaje con el supuesto logo de la empresa Diamond Group, propiedad de Sandra Cuevas.

La situación ha llamado la atención debido a que la misma Sandra Cuevas reconoció haber mantenido una “relación efímera” con El Topo, quien fuese detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero en posesión de diversas drogas:

300 gramos de posible marihuana

48 bolsas de aparente cocaína

Bolsa con presunto cristal

Sumado a esto, El Topo también está acusado como un presunto integrante de la Unión Tepito, situación que ha generado especulaciones contra Sandra Cuevas y su empresa Diamond Group.

Sandra Cuevas, tatuaje de El Topo (Tomada de redes)

¿El Topo realmente se tatuó el logo de Diamond Group, empresa de Sandra Cuevas?

Fue el periodista C4 Jiménez quien compartió las fotos en las que supuestamente se evidencia a El Topo con el tatuaje del logo de Diamond Group, empresa de su expareja Sandra Cuevas.

Aunque algunos han señalado que posiblemente se trate de una letra “G” por su nombre “Giovanni”, otros han comparado la similitud del tatuaje de aparente forma de diamante con el logo de Diamond Group.

Según declaraciones de la propia Sandra Cuevas, ella mantenía una relación desde marzo de 2025 con El Topo. La primera vez que este tatuaje salió a la luz, fue en junio de este mismo año a través su perfil de TikTok.

“Mi viejo”, se lee en un comentario de Sandra Cuevas en el perfil de El Topo.