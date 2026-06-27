Sandra Cuevas suavizó su discurso hacia el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) al declarar “que dios lo bendiga”, asegurando que la exposición mediática le ha permitido crecer en conocimiento entre la ciudadanía de la CDMX.

“Yo no tengo problema con él, que dios lo bendiga. Yo creo que ya se dio cuenta que por más que me ha pegado, a mi lo único que me ha hecho es crecer. Le agradezco porque quitó de mi vida a personas que no debían estar. Me hizo entrar a grupos dentro de la política en donde yo no estaba. Me hizo entrar al vox populi desde abajo, he crecido en el conocimiento en la CDMX. Si él quiere seguir hablando de mi yo se lo voy a seguir agradeciendo” Sandra Cuevas. Política y empresaria

Sandra Cuevas hizo estas declaraciones sobre el periodista Carlos Jiménez al anunciar su participación en el Party Bus de las Estrellas durante la Marcha LGBT 2026, donde regalará su Tequila Sandra Cuevas rosa.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc y empresaria reiteró sus aspiraciones rumbo a la jefatura de gobierno de la CDMX.

Sandra Cuevas se dice beneficiada por exposición en el programa de C4 Jiménez

Sandra Cuevas dijo que el hecho de que C4 Jiménez hable de ella en su programa C4 en Alerta, en Telediario, le ha beneficiado porque ha crecido en encuestas que miden el conocimiento de la gente en CDMX sobre su persona.

También aseguró que esa exposición mediática la he hecho llegar a otros círculos políticos, aunque negó que sea cercana a Morena y reiteró sus aspiraciones a la jefatura de gobierno por la vía independiente.

La dueña de Diamond Group agradeció que le han quitado a personas que no debían estar en su vida. Cabe recordar que Sandra Cuevas ha aceptado haber tenido relaciones amorosas efímeras con dos personajes señalados de pertenecer a grupos delincuenciales.

Sandra Cuevas recuerda que El Topo está libre; C4 Jiménez dice que solo cambiaron las medidas cautelares

En ese sentido, recordó este 26 de junio que uno de ellos salió hace semanas de la cárcel y que no fue imputado por algún delito. Su referencia sería a Giovanni Mata, El Topo, quien trabajó en su administración en la Alcaldía Cuahtémoc.

El Topo salió libre a mitad de abril de 2026 tras ser detenido en septiembre de 2025. C4 Jimpénez dijo que en su programa del 14 de abril que en realidad solo le cambiaron las medidas cautelares.

Sobre Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko, no se pronunció pero en el pasado también aceptó haber tenido una relación amorosa efímera y que se había equivocado.

No obstante, contradijo a C4 Jiménez al señalar que ha tenido parejas que son políticos y uno que es integrante de la Marina, quienes actualmente siguen sirviendo al país y que han sido reconocidos en C4 en Alerta.