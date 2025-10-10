¿Quién ganó el Premio Nobel de la Paz 2025? La Academia Sueca ha revelado al ganador del premio de este año.

Este 10 de octubre se reveló quién ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, el cual fue elegido bajo los criterios que estableció Alfred Nobel en su testamento.

El Premio Nobel de la Paz 2025 lo gana María Corina Machado Parisca

Pese a que Donald Trump de 79 años de edad tuvo apoyo por varias figuras políticas importantes -como Benjamín Netanyahu-, el Premio nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado Parisca.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

María Corina Machado Parisca es la líder de la oposición en Venezuela y ex candidata a las elecciones 2024, en donde su campaña se vio bloqueada por el régimen y brindó su apoyo posterior a Edmundo González Urrutia.

De acuerdo con el anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue elegida para la presea “por mantener viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

También fue elegida por ser “una figura clave y unificadora” en una oposición que estaba dividida del gobierno de Nicolás Maduro, según las palabras de Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

“En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten”. Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

Democracy is a precondition for lasting peace. However, we live in a world where democracy is in retreat, where more and more authoritarian regimes are challenging norms and resorting to violence.



Maria Corina Machado – awarded the 2025 #NobelPeacePrize – has spent years working… pic.twitter.com/URtYv9uBfV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Tras darse el anuncio de la victoria de María Corina Machado, Edmundo González, quien ahora vive exiliado en España, aseguró que era un “merecidísimo reconocimiento” a su lucha.

Pero también el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora de Venezuela, es una victoria para el pueblo venezolano por la libertad y la democracia.

Finalmente, publicó un video en donde se le ve hablando con María Corina Machado, en donde aseguraba estar “en shock” sin poder creerlo.

Durante una conversación por teléfono con el Comité Noruego del Nobel, Corina Machado reveló que:

“Esto es algo que el pueblo venezolano se merece. Soy solo parte de un gran movimiento. Me siento honrada, agradecida y privilegiada no solo por este reconocimiento, sino también por formar parte de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. “Creo que estamos muy cerca de lograr, por fin, la libertad para nuestro país y la paz para la región a pesar de que enfrentamos la violencia más brutal, nuestra sociedad ha resistido. Creo que el mundo entenderá ahora lo urgente que es, por fin, tener éxito”. María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025