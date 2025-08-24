El embajador de México en Italia compartió un mensaje de despedida en redes sociales este 24 de agosto de este 2025

Y con este mensaje, Carlos García de Alba -de 67 años de edad- habría hecho oficial la próxima llegada de Genaro Lozano.

¿Quién es Genaro Lozano? (Cortesía)

Este fue el mensaje de despedida de Carlos García de Alba como embajador de México en Italia

A través de su cuenta oficial en ‘X’, este 24 de agosto de este 2025, Carlos García de Alba compartió un mensaje de despedida agradeciendo al en el país europeo.

Con este mensaje, el embajador de México en Italia hizo oficial la próxima llegada de Genaro Lozano -de 50 años de edad-.

Pues aunque su nombramiento el pasado 20 de agosto causó críticas, se determinó que el benefició de México iba más allá de los intereses particulares.

Por lo que, sin mencionar a Genaro Lozano, Carlos García de Alba compartió su última foto familiar y agradeció al gobierno italiano y los gestores con quien colaboró.

“Profunda gratitud Italia país extraordinario y a su majestuosa Capital Roma bien llamada Ciudad Eterna” Carlos García de Alba

El final de su estancia como embajador de México en Italia habría llegado tras 20 años, a los que le anteceden años de trabajo en Los Ángeles, Dallas e Irlanda.

El mensaje de despedida de Carlos García de Alba fue bien recibido por sus compañeros de trabajo, quienes los felicitaron por su labor, reconociendo el apoyo que brindó a quienes necesitaron de su servicio.

Profunda gratitud #ITALIA país extraordinario y a su majestuosa Capital @Roma bien llamada #CIUDADETERNA.Me despedí oficialmente en la Farnesina @ItalyMFA dejando profunda gratitud a nombre @GobiernoMX @SRE_mx Aquí nuestra última postal familiar antes de decir:Ciaò e Arrivederci! pic.twitter.com/n2VaL0iDrh — Carlos García de Alba (@cgarciadealba) August 24, 2025

¿Por qué se critica a Genaro Lozano como embajador de México en Italia?

La próxima llegada de Genaro Lozano como embajador de México en Italia fue objeto de críticas principalmente a su cercanía con la presidenta y falta de experiencia.

Sin embargo, su nombramiento defiende que Genaro Lozano aportará una perspectiva fresca a la embajada de México en Italia, algo que muchos no consideran relevante.

Pues cabe recordar que, además de las relaciones bilaterales, la embajada se encarga de la promoción de la cultura mexicana y el apoyo a los mexicanos que residen en el país.

Por su parte Genaro Lozano no ha hecho comentarios.