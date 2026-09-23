El diputado federal Rubén Moreira, se lanzó contra la resolución del INE en la que se ordena al PRI bajar publicaciones que difundió en redes sociales para atacar a Morena.

En conferencia de prensa, el legislador tricolor advirtió que el fallo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) demuestra que en México se ha perdido la libertad de expresión.

Cabe destacar que la resolución establece que el dirigente del PRI y las cuentas oficiales del partido, deben bajar distintas publicaciones que acusan a Morena de nexos con el crimen organizado.

Rubén Moreira critica resolución del INE (Michelle Rojas)

Rubén Moreira acusa ataques a la libertad de expresión por resolución del INE contra el PRI

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que el PRI debe eliminar una serie de publicaciones de redes sociales en las que ataca a Morena y señala por nexos con grupos del narcotráfico.

Ante ello, el coordinador de la fracción parlamentaria tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó que el fallo del INE se trata de un ataque contra la libertad de expresión.

Al respecto, el legislador federal del PRI sostuvo que la orden emitida por la autoridad electoral pone en evidencia 3 aspectos problemáticos, entre ellos la falta de libertad de expresión:

Una limitación que obliga a dejar de repostear mensajes ajenos en redes sociales

Una violación a la inmunidad parlamentaria que dijo, permite a legisladores decir lo que piensan “en defensa de México”

Por lo anterior, Rubén Moreira advirtió que no se quedarán de brazos cruzados y adelantó que impugnarán la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Incluso, dijo que de ser necesario van a acudir ante los organismos internacionales competentes para denunciar el actuar del INE en torno a las limitaciones a la libertad de expresión.

INE ordenó al PRI eliminar mensajes contra Morena

El 22 de septiembre de 2026, la Comisión de Quejas del INE ordenó al PRI y a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, retirar publicaciones donde califican a Morena como narcopartido.

El organismo electoral determinó que imputar delitos sin sentencias judiciales firmes excede los límites de la libertad de expresión y configura una calumnia en materia electoral.

La resolución implica que el partido debe eliminar los mensajes difundidos en redes sociales tanto de la dirigencia nacional, como de los comités estatales en un plazo de 6 horas.

El fallo fija un límite sobre el uso de adjetivos vinculados con el crimen organizado durante las campañas de debate político y posicionamientos partidistas en plataformas digitales.