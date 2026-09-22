La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió el martes 22 de septiembre de 2026 con Mariana Mazzucato, economista italoestadounidense, para hablar sobre temas referentes al Plan México.

“En Palacio Nacional, recibimos a la economista Mariana Mazzucato”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Durante la reunión, conversaron sobre el informe “Transformación del Estado para el Plan México”, elaborado por Mariana Mazzucato junto con la especialista Lara Merling.

El documento plantea lineamientos para promover una estrategia de desarrollo apoyada en capacidades públicas sólidas y una coordinación institucional efectiva para reforzar el Plan México.

Claudia Sheinbaum se reúne con Mariana Mazzucato para hablar del Plan México (Presidencia)

Los 5 puntos clave de “Transformación del Estado para el Plan México”

El Plan México, presentado por Claudia Sheinbaum en enero de 2025, es una estrategia de desarrollo nacional con 13 metas, entre las que destacan aumentar la inversión, generar más empleos y reducir la pobreza.

Con la intención de que la iniciativa presidencial se desarrolle de la mejor manera, las reconocidas economistas Mariana Mazzucato y Lara Merling presentaron el informe “Transformación del Estado para el Plan México”.

En este escrito, ambas plantean:

Proteger y aumentar la inversión pública productiva: Ajustando reglas fiscales para facilitarla Coordinar mejor al gobierno: Alineando secretarías, banca de desarrollo, reguladores y gobiernos estatales Orientar políticas hacia “misiones” nacionales: como seguridad hídrica, energía limpia, salud y soberanía alimentaria Fortalecer la banca de desarrollo: Para financiar proyectos productivos durante más tiempo y de forma coordinada Dejar de ser un “fabricante de bajo costo”: Propone frenar la inversión basada en salarios bajos o nearshoring, aumentando sus cadenas de valor

Claudia Sheinbaum se reúne con Mariana Mazzucato para hablar del Plan México (Presidencia)

¿Quién es Mariana Mazzucato, economista que se reunió con Claudia Sheinbaum?

Mariana Mazzucato es una de las economistas más influyentes del mundo en temas de innovación, desarrollo y fortalecimiento del Estado.

Profesora en University College London (UCL), dirige el Institute for Innovation & Public Purpose, desde donde impulsa modelos de gobernanza.

Doctora en economía, Mariana Mazzucato ha sido reconocida con premios internacionales como:

John von Neumann Award

Leontief Prize

Public Value Award

Además, ha asesorado al G20, a la Comisión Europea, a la ONU, a la OMS, y a diversos países en estrategias de innovación, industrialización y crecimiento sostenible.