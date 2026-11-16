Rosario Robles denunció un presunto caso de “justicia selectiva” por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que la dependencia mantuviera congeladas sus cuentas bancarias, pese a que obtuvo una resolución judicial favorable, mientras que las de Rubén Rocha Moya fueron desbloqueadas parcialmente tras un fallo administrativo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la exsecretaria de Desarrollo Social señaló que, aunque fue exonerada de las acusaciones relacionadas con el caso de la llamada Estafa Maestra y cuenta con una resolución definitiva de un tribunal administrativo a su favor, la UIF todavía mantiene bloqueados sus recursos.

“Darle visibilidad a esta justicia selectiva que sigue prevaleciendo con este gobierno y con este régimen, porque yo tengo una cuenta congelada desde 2019, Ciro, y hemos ido peleando y peleando. Acabamos de ganar ya una resolución definitiva de que la UIF no tiene razón de mantener esa cuenta congelada y, sin embargo, ahí está. No puedo estar regular en el sistema financiero por esta decisión política” Rosario Robles

Robles también cuestionó la diferencia de criterios frente al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, porque aseguró que la UIF atendió de manera expedita la resolución que permitió descongelar parcialmente sus cuentas.

“Me sorprende enormemente que en el caso de Rocha Moya, ahí sí es de manera expedita, hay una resolución de manera expedita, la UIF atendiendo esa resolución descongela la cuenta de Rubén Rocha parcialmente y en mi caso no haya sido así” Rosario Robles

La exfuncionaria afirmó que el bloqueo de sus recursos le impide realizar operaciones dentro del sistema financiero mexicano, como tramitar tarjetas de crédito o débito e incluso cobrar su pensión del ISSSTE.

Además, sostuvo que, pese a haber obtenido resoluciones favorables en las instancias legales, todavía enfrenta obstáculos para recuperar el acceso a su dinero.

“A mí hay que fregar”, sentenció Rosario Robles al denunciar lo que considera una persecución política en su contra. También aseguró que ha demostrado que no posee recursos de procedencia ilícita ni cuentas en el extranjero.

Rosario Robles denuncia persecución política pese a resolución favorable

Durante la entrevista radiofónica, Rosario Robles recordó que la UIF congeló su cuenta bancaria en 2019 y sostuvo que la medida se tomó sin una orden judicial.

Tras varios años de litigio, aseguró que recientemente obtuvo una resolución definitiva que invalida los argumentos de la autoridad para mantener bloqueados sus recursos.

Sin embargo, explicó que sus abogados todavía deben realizar gestiones ante la institución para exigir que se cumpla el fallo y se libere su dinero.

Asimismo, durante la conversación se mencionó el caso del exgobernador Ernesto Ruffo, quien presuntamente enfrenta un bloqueo similar que le impide disponer de su pensión.

¿Por qué Rosario Robles compara su caso con el de Rubén Rocha Moya?

La comparación surgió luego de que se conociera que un tribunal administrativo ordenó el desbloqueo parcial de las cuentas de Rubén Rocha Moya, con el propósito de que pudiera recibir tres pensiones.

La UIF acató la resolución y explicó públicamente los motivos de la medida.

En contraste, Rosario Robles sostiene que, pese a contar con una resolución favorable y haber sido absuelta en el caso de la Estafa Maestra, continúa sin poder disponer de sus recursos bancarios.

Por ello, la exsecretaria de Desarrollo Social cuestionó la actuación de la UIF y calificó como “justicia selectiva” la diferencia en la atención de ambos casos.