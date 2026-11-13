La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el desbloqueo de dos cuentas bancarias vinculadas a Rubén Rocha Moya, tras una resolución judicial relacionada con recursos provenientes de pensiones.

“…en el marco de un procedimiento jurídico promovido por un ex funcionario del gobierno de Sinaloa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones…” UIF

El desbloqueo de dos cuentas permite nuevamente a Rubén Rocha Moya el acceso a depósitos futuros derivados de prestaciones otorgadas por instituciones públicas, en el marco de un procedimiento legal promovido por el exgobernador de Sinaloa.

El caso se desarrolla mientras continúan las discusiones sobre los alcances de las medidas cautelares financieras y los mecanismos de control aplicados por las autoridades competentes.

Rubén Rocha Moya recuperó el acceso a cuentas bancarias de sus pensiones

Dos cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron desbloqueadas, confirmó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Se trata de dos cuentas personales en las que recibe depósitos de sus pensiones correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La confirmación de la UIF viene luego de que un periódico nacional anunciara la noticia la noche anterior.

UIF: resolución a favor de Rubén Rocha Moya mantiene restricciones a otras cuentas

La decisión emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) especifica que se mantienen las restricciones a cuentas bancarias de recursos distintos a las pensiones.

De esta manera, Rubén Rocha Moya solo tiene acceso nuevamente a sus pensiones por cesantía en edad avanzada y de jubilación por viudez.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), de la que depende la UIF, dijo que respeta las resoluciones judiciales y dijo que esta comprometida con prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Rubén Rocha Moya recuperó sus pensiones por la vía de la justicia administrativa

La explicación respecto a por qué se pudo hacer el desbloqueo de cuentas por parte de Rubén Rocha Moya es que lo hizo ante la justicia administrativa y no penal.

En noviembre de 2026 buscó recuperar sus pensiones mediante la justicia administrativa, mismos que se encontraban congelados desde mayo pasado por las acusaciones de Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De esta manera, Rocha Moya impugnó la decisión de haberlo incluido en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF usando el recurso de “inembargabilidad de las pensiones” que protege las pensiones ante medidas cautelares.