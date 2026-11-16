América Femenil ya tendría definida la sede para disputar las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Ante la imposibilidad de utilizar el Estadio Banorte, las Águilas se trasladarían al Estadio Cuauhtémoc de Puebla para recibir a Pumas en el partido de vuelta y, en caso de avanzar, también jugarían ahí una hipotética Final.

América Femenil jugaría en el Estadio Cuauhtémoc

De acuerdo con información de Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, el América utilizaría el inmueble poblano como su nueva casa durante la fase decisiva del torneo, una alternativa que permitiría mantener sus compromisos como local pese a los inconvenientes de calendario en la Ciudad de México.

La situación del América Femenil ha generado polémica durante la Liguilla, pues en los Cuartos de Final, las azulcremas tuvieron que modificar su localía ante Toluca debido a los compromisos del Estadio Banorte relacionados con la NFL.

El panorama tampoco sería favorable para una eventual Final en el Coloso de Santa Úrsula, pues los conciertos de Ricardo Arjona programados en el inmueble impedirían que el equipo pudiera utilizarlo durante esas fechas.

América tendría nueva casa para las semifinales de la Liga Femenil BBVA. (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

Estadio Cuauhtémoc ya tiene antecedentes con América

El Estadio Cuauhtémoc no sería un escenario desconocido para el americanismo debido a que en 2023, el América varonil disputó en Puebla el partido de ida de la Final del Apertura frente a Tigres, serie en la que posteriormente consiguió el título que significó el inicio de su histórico tricampeonato.

Las Semifinales del Apertura 2026 están programadas para disputarse entre el 9 y el 13 de diciembre, mientras que la Final se jugará del 16 al 20 del mismo mes.