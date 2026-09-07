Derek Maltz, exjefe de la DEA, pidió a México extraditar a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, para que enfrente en Estados Unidos las acusaciones relacionadas con sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“México, haz lo correcto: envía a Rocha a Estados Unidos para que enfrente los cargos y reciba un juicio justo bajo el estado de derecho” Derek Maltz, exjefe de la DEA en X

Derek Maltz, exjefe de la DEA, pide a México extraditar a Rocha Moya por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa (Especial)

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el exjefe de la DEA pidió directamente al Gobierno de México actuar en el caso y aseguró que las acusaciones contra Rubén Rocha Moya son “extraordinariamente graves”.

Maltz sostuvo que Rocha Moya debe ser enviado a Estados Unidos para enfrentar los cargos que se le atribuyen y tener un juicio justo.

Exjefe de la DEA acusa presuntos sobornos y apoyo político del Cártel de Sinaloa a Rocha Moya

En el mismo mensaje, Derek Maltz señaló que fiscales de Estados Unidos en Nueva York -donde se encuentran las acusaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya- alegan que altos funcionarios del Gobierno sinaloense se asociaron con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con lo expuesto por Maltz, las acusaciones señalan que dicha asociación tenía como objetivo facilitar el traslado de grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de presunto apoyo político y sobornos.

Estas acusaciones se relacionan con hechos que, según el señalamiento retomado por el exjefe de la DEA, habrían ocurrido en 2021, año en el que se realizaron las elecciones para renovar la gubernatura de Sinaloa y en las que resultó electo Rubén Rocha Moya.

Maltz agregó que tanto los fiscales de Nueva York como las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos que participan en la investigación cuentan con experiencia en casos internacionales complejos.

Derek Maltz pide presentar la evidencia contra Rocha Moya

Asimismo, el exjefe de la DEA afirmó que los funcionarios públicos encargados de proteger a los ciudadanos deben rendir cuentas cuando exista evidencia que respalde posibles conductas criminales.

En referencia al caso de Rubén Rocha Moya, Derek Maltz pidió que se presente la evidencia correspondiente para que se respete el debido proceso y prevalezca la justicia.

El exfuncionario estadounidense insistió en que las autoridades deben permitir que el caso siga los procedimientos legales correspondientes y que las acusaciones sean analizadas ante un tribunal.