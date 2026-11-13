La liberación parcial de cuentas bancarias vinculadas a Rubén Rocha Moya, generó reacciones políticas luego de que la gobernadora Graciela Domínguez Nava aclarara que el Gobierno de Sinaloa no tuvo participación en la decisión.

“Bueno, esto es un asunto de la UIF, serán ellos los que podrán informar en el tema. La UIF no nos informa a los gobiernos de los estados, conocemos cómo es la legislación en la materia y ellos hacen su función” Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa

La medida que favorece a Rubén Rocha Moya fue concedida en cumplimiento de una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa relacionada con recursos provenientes de pensiones.

No obstante, la UIF enfatizó que el acceso a dichos fondos no implica una exoneración ni modifica el curso de las investigaciones que continúan abiertas en torno a la situación jurídica del gobernador con licencia.

Graciela Domínguez Nava

Graciela Domínguez aclaró que el Gobierno de Sinaloa no intervino

Sobre el desbloqueo a Rubén Rocha Moya, Graciela Domínguez afirmó que el descongelamiento parcial de las cuentas bancarias es un asunto exclusivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Explicó que los organismos federales actúan bajo su propia legislación y no tienen la obligación legal de notificar ni rendir cuentas sobre estos procedimientos a los gobiernos estatales.

Graciela Domínguez indicó que no ha conversado con Rubén Rocha Moya sobre la liberación de dichos fondos y que su administración mantiene una postura de respeto hacia las labores de las autoridades fiscalizadoras.

“No hablamos de estos temas, somos muy respetuosos de las instancias que están haciendo su trabajo y la UIF no tiene que rendirles cuentas a los gobiernos de los estados” Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa

Puntualizó que compete únicamente a las instancias federales brindar los pormenores sobre la situación jurídica y financiera del gobernador con licencia.

¿Qué pasó con las cuentas de Rocha Moya?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio cumplimiento a una suspensión provisional emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Esta medida autoriza el acceso a dos cuentas destinadas a recibir ministraciones de tres pensiones (cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez).

Los depósitos autorizados corresponden únicamente a recursos provenientes del ISSSTE, el IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La resolución judicial se sustentó estrictamente en el principio legal de inembargabilidad de las pensiones y recursos de retiro.

Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. (Gobierno de Sinaloa/Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

El fallo no representa un desbloqueo total de su patrimonio. El resto de sus cuentas bancarias, operaciones financieras y recursos adicionales permanecen restringidos y congelados.

Las autoridades precisaron que el acceso parcial a los fondos de jubilación no constituye una exoneración ni el cierre de las investigaciones en su contra.