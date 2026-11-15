Este domingo 15 de noviembre, la Generación Z llevó a cabo una marcha al Zócalo de la Ciudad de México para exigir mayores oportunidades laborales, académicas y contra la violencia.

Durante la movilización de la Generación Z, participaron diversos contingentes juveniles, acompañados por colectivos sociales y ciudadanos de distintas edades.

Generación Z y otros grupos realizan protesta pacífica en el Zócalo CDMX

Integrantes de la Generación Z y otros grupos sociales, comenzaron a concentrarse este domingo alrededor de las 10:30 horas en el Monumento a la Revolución.

Desde ese punto emprendieron un recorrido pacífico sobre la avenida Juárez con dirección a la plancha del Zócalo de la CDMX.

Generación Z marcha al Zócalo (MARIO JASSO/CUARTOSCURO / Mario Jasso)

A la convocatoria se sumaron también integrantes del Movimiento del Sombrero, simpatizantes locales y agrupaciones formadas por familiares de personas desaparecidas.

Una vez en el Zócalo capitalino, los manifestantes realizaron un mitin de una hora en el que externaron su rechazo a la iniciativa denominada “Ley Antimemes”.

Asimismo, reprocharon la falta de resultados por parte del gobierno ante problemáticas de inseguridad, como el asesinato de Carlos Manzo, así como corrupción e impunidad en las instituciones públicas.

Las consignas abarcaron exigencias sobre un acceso adecuado a la salud, vivienda digna, educación, agua potable y el fortalecimiento de candidaturas independientes en el país.

Voceros de la movilización enfatizaron que el acto no contó con apoyo de ningún partido político, lanzando críticas abiertas contra todas las agrupaciones nacionales.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, estimaron la participación entre 120 y 200 personas, concluyendo la protesta de forma pacífica.