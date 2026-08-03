El gobierno de México pagaron 45.4 millones de pesos por el concierto que el DJ neerlandés Martin Garrix ofreció el pasado 18 de abril en la Macroplaza del Malecón de Veracruz, como parte del Festival por la Paz de la Secretaría de Cultura.

De acuerdo con una investigación de EMEEQUIS , el contrato fue asignado mediante una adjudicación directa que se concretó únicamente 48 horas antes del espectáculo.

La investigación sobre el concierto gratuito de Martin Garrix en Veracruz señala que la empresa beneficiada fue la única invitada al procedimiento y que el contrato incluyó la producción integral del evento, pese al corto tiempo en el que se formalizó el acuerdo.

Gobierno de México adjudicó contrato para concierto de Martin Garrix en solo 48 horas

Según la publicación, el recurso federal fue destinado a la contratación de una empresa relacionada con Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), encargada de la organización del concierto de Martin Garrix que reunió a más de 130 mil asistentes en el puerto de Veracruz; la gobernadora Rocío Nahle asistió al evento desde la primera fila.

Revelan costo del concierto de Martin Garrix en Veracruz (Especial )

El concierto de Martin Garrix fue anunciado como gratuito dentro del Circuito Nacional de Festivales por la Paz impulsado por la Secretaría de Cultura, y tras su realización, autoridades estatales aseguraron que el evento dejó una derrama económica estimada en 600 millones de pesos y ocupación hotelera total en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

La investigación de EMEEQUIS reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos para espectáculos masivos y la transparencia en los procesos de contratación gubernamental, debido al monto erogado y la rapidez con la que se asignó el contrato.