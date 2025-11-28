Se dio a conocer que el canciller Juan Ramón de la Fuente solicitará licencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por motivos de salud.

De momento la SRE no ha emitido un comunicado oficial en el que se confirme el estado de salud de Juan Ramón de la Fuente que habría pospuesto por carga de trabajo en la dependencia.

Juan Ramón de la Fuente solicita licencia a la SRE por cuestiones de salud

Como se apuntó en Radio Fórmula, Juan Ramón de la Fuente dejaría momentáneamente su cargo tras pedir licencia a la SRE para someterse a una cirugía de espalda que llevaba posponiendo varios años.

Aunque no confirmaron vigencia de la licencia ni cuándo se llevaría a cabo la cirugía de Juan Ramón de la Fuente, sí se dijo que es necesario que se someta a ella lo antes posible para evitar complicaciones.

Como encargado de despacho de la SRE se quedará el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quien ha encabezado diversas negociaciones bilaterales y trilaterales, con Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, ni Juan Ramón de la Fuente ni Roberto Velasco se han pronunciado sobre la licencia del canciller que habría dado a conocer el periodista Óscar Zúñiga.