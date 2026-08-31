El canciller Roberto Velasco reiteró que México mantiene como prioridad esclarecer las muertes de connacionales durante acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Durante la quinta reunión plenaria de diputados de Morena, Roberto Velasco explicó que las autoridades mexicanas mantienen una estrategia para exigir justicia, deslindar responsabilidades y evitar nuevos casos.

El secretario de Relaciones Exteriores señaló que México no dejará pasar un solo caso, mientras brinda acompañamiento a las familias y mantiene gestiones ante autoridades internacionales y estadounidenses.

México mantendrá acciones para proteger a los connacionales

Roberto Velasco detalló que la estrategia mexicana contempla tres componentes para atender las muertes de connacionales y fortalecer la respuesta institucional frente a las muertes provocadas por ICE.

El primero corresponde a las denuncias penales presentadas por los fallecimientos, cuyo seguimiento continuará mediante las instancias correspondientes para determinar posibles responsabilidades.

Otra muerte durante operativo de ICE

El segundo contempla la atención directa a las familias, incluyendo apoyo económico para repatriación de restos, servicios funerarios y recursos destinados a acciones legales.

El tercer componente consiste en una estrategia diplomática ante organismos internacionales, entre ellos la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Velasco también señaló que México mantiene gestiones ante distintas instancias del Gobierno de Estados Unidos, como parte de las acciones emprendidas para esclarecer cada caso.

El funcionario consideró que la protección consular y la defensa de los derechos de los connacionales constituyen una obligación del Estado mexicano.

Además, subrayó que la política exterior debe contribuir al bienestar nacional y a la defensa de la soberanía, bajo principios relacionados con el derecho internacional.

Finalmente, Velasco sostuvo que México busca mantener una relación bilateral con Estados Unidos basada en fuerza, responsabilidad y sentido de Estado, sin abandonar sus exigencias.