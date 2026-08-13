El ICE tiene planes de gastar hasta 20 millones de dólares para equipar a sus agentes con guantes especiales, capaces de dar descargas eléctricas de hasta 380V a detenidos.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, estos guantes, conocidos como CTG 5 G.L.O.V.E podrían comenzar a distribuirse antes del 31 de marzo de 2027.

Sin embargo, todavía no se sabe con certeza cuántos guantes podría adquirir el gobierno de Estados Unidos, ni el precio por unidad, ni cuándo comenzarán los agentes a utilizarlos.

ICE (Especial)

ICE: guantes de descargas eléctricas alcanzan hasta los 380V

El Departamento de Seguridad Nacional se ha referido a los guantes de descargas eléctricas como “un Dispositivo de Distracción Conductiva y Desescalada” para el ICE.

De acuerdo con información pública, esta tecnología será entregada a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (H.S.I.) y Operaciones de Expulsión de Aplicación (ERO).

Según un manual de usuario, los guantes pueden suministrar un voltaje máximo de hasta 380V, una potencia capaz de “neutralizar” a personas para realizar movimientos musculares coordinados.

También indica que los guantes deben tener contacto directo con la piel, ya que no funcionan a través de la ropa o el cabello y, en muchos casos, no deberían usarse dos a la vez ni por más de 15 segundos.

ICE (Ben Hovland / AP)

Critican guantes de descargas eléctricas del ICE

La implementación de guantes capaces de emitir descargas eléctricas en el ICE es un nuevo motivo de crítica al gobierno de Donald Trump, el cual sigue presionando para alcanzar alrededor de 2 mil detenciones diarias.

Los colectivos han criticado que su implementación pueda usarse como un arma de castigo, ya que, aunque existen reglas en el manual para evitarlo, también hay antecedentes de agresión desmedida.

Por su parte, la empresa advierte que los guantes no deben usarse como “castigo” ni en personas de alto riesgo, incluidas las embarazadas, personas mayores, niños pequeños y personas con discapacidades.