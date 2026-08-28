En Luisiana, elementos del ICE detuvieron a Milo Yiannopoulos, el ultraderechista británico que apoyo a Donald Trump y que trabajó en la campaña presidencial de Kanye West.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Milo Yiannopoulos entró legalmente a Estados Unidos en mayo de 2019, pero permaneció en el país después de que venciera su autorización migratoria.

“A Yiannopoulos se le emitió una orden final de expulsión por parte de un juez de inmigración el 22 de julio, tras no presentarse a su audiencia de inmigración. Permanecerá bajo custodia de ICE hasta que sea retirado”. Departamento de Seguridad Nacional

A pesar de su estricta posición contra migrantes ilegales, él mismo no se presentó a una audiencia migratoria, por lo que un juez de inmigración ordenó su expulsión desde el 22 de julio de 2026.

Milo Yiannopoulos fue detenido por ICE (Especial)

ICE expulsará a Milo Yiannopoulos por considerarlo un inmigrante ilegal del Reino Unido

De acuerdo con los registros, Milo Yiannopoulos, de 41 años, nacido en Reino Unido, fue detenido por agentes del ICE en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans.

Las autoridades informaron que el derechista está sujeto a una orden final de expulsión de Estados Unidos, al considerársele como “un inmigrante ilegal del Reino Unido.”

Se explica que Milo Yiannopoulos entró legalmente en Estados Unidos en mayo de 2019 a través de la ciudad de Nueva York, pero “eligió excederse en su tiempo en violación de las leyes de nuestro país.”

La detención por parte del ICE fue un giro irónico para el comentarista político, famoso por sus opiniones de extrema derecha, su retórica antislámica y su respaldo a las leyes migratorias.

Milo Yiannopoulos fue detenido por ICE (Especial)

¿Quién es Milo Yiannopoulos?

Milo Yiannopoulos es un comentarista político y provocador mediático británico, identificado con la extrema derecha, que alcanzó notoriedad en Estados Unidos por sus posturas contra el feminismo, el islam, la migración y más.

Nacido en 1984, se convirtió en una figura conocida por pedir controles migratorios en gasolineras y supermercados.

También fue editor del sitio conservador Breitbart News, donde ganó popularidad por su participación en la controversia Gamergate.

En años recientes trabajó con el rapero Kanye West, y participó en proyectos relacionados con su campaña presidencial de 2024.