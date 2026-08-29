ICE, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ha pedido retener al migrante de origen mexicano Edgar Humberto Pérez, tras ser acusado de abuso sexual infantil.

Tras presentar el ICE una orden de detención para Edgar Humberto Pérez ante las autoridades locales y obtener la solicitud de que permanezca bajo custodia y evitar su regreso.

Ya que dicha solicitud del ICE busca evitar la liberación de Edgar Humberto Pérez, pues se le imputan varios cargos por abuso sexual infantil en el condado de Hillsborough, Florida y así enfrente a la justicia por sus delitos.

ICE pide retener a Edgar Humberto Pérez, acusado de abuso sexual infantil (especial )

De esto se le acusa a Edgar Humberto Pérez, migrante con solicitud de ICE para ser retenido

A Edgar Humberto Pérez, migrante con solicitud de ICE para ser retenido se le acusa de varios señalamientos y cargos graves en su contra por abuso sexual infantil.

Luego de que investigaciones en el condado de Hillsborough diera el reporte de una menor de edad desaparecida en el estado de Tennessee, las pistas indicaron que la víctima se encontraba en la zona de Tampa, Florida, retenida por el sospechoso Edgar Humberto Pérez.

Razón por la que Edgar Humberto Pérez cuenta con las órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de: