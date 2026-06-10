Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), presumió su encuentro con el ministro Ronald Lamola previo a la inauguración del Mundial 2026.

Recordó que los sudafricanos recibieron a la selección mexicana en la inauguración del torneo en 2010 y 16 años después a México le toca hacer lo mismo.

Roberto Velasco presume encuentro con representante de Sudáfrica previo a la inauguración del Mundial 2026

Ronald Lamola, Ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, fue recibido en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México por Roberto Velasco.

Roberto Velasco recibe a representante de Sudáfrica previo a la inauguración del Mundial 2026 (@r_velascoa / X )

Su visita ocurre en el marco del inicio de la Copa del Mundo 2026, específicamente el día previo a la inauguración del torneo.

A través de su cuenta de X, Roberto Velasco compartió imágenes de su encuentro con Ronald Lamola.

En una de las imágenes se puede ver a los representantes diplomáticos de México y Sudáfrica con las respectivas playeras de sus equipos de futbol.

Cabe recordar que México se convierte en el primer país en ser anfitrión de la Copa del Mundo por tercera vez (1970, 1986 y 2026).

Roberto Velasco recuerda cómo se conectan las historias de México y Sudáfrica

En su mensaje, Roberto Velasco recordó que en el año 2010, Sudáfrica inauguró su Mundial recibiendo a México en el partido inicial.

Dieciséis años después, México devuelve el gesto al inaugurar el Mundial 2026 recibiendo a Sudáfrica.

Más allá del futbol, se destaca una conexión profunda entre ambos países debido a la complejidad e historia ancestral de sus múltiples pueblos.

Encontrando una similitud en la diversidad que define tanto a la sociedad mexicana como a la sudafricana.

Y es que la identidad de ambas naciones no es uniforme, sino que está compuesta por una rica variedad de raíces culturales y sociales que se remontan a tiempos antiguos.