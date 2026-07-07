Roberto Velasco confirmó que actualmente no existe ningún canal de comunicación entre México y Ecuador, descartando un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas mientras no haya un desagravio oficial por el asalto a la Embajada de México en Quito en abril de 2024.

“Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación y hay que ser muy claros: no puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave, no solo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino también a los principios más básicos de la diplomacia” Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Durante la mañanera del 7 de julio de 2026, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que el caso sigue en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde ambos países mantienen procesos legales contrapuestos, y reiteró que Ecuador violó la Convención de Viena.

Así avanza el juicio de México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia

Sobre la demanda presentada por México ante la Corte Internacional de Justicia, el canciller Roberto Velasco informó que el proceso ya concluyó su primera etapa en enero de 2026 y que la siguiente fase, correspondiente al desahogo de pruebas, está programada para agosto de este mismo año.

Asimismo, recordó que actualmente existen dos procedimientos legales entre ambos países:

El juicio promovido por México contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México en Quito.

La demanda presentada por Ecuador contra México al considerar que el gobierno mexicano incumplió las normas del asilo diplomático otorgado al exvicepresidente Jorge Glas.

Roberto Velasco reitera que Ecuador violó la Convención de Viena

El canciller Roberto Velasco insistió en que el ingreso de fuerzas de seguridad de Ecuador a la sede diplomática de México constituyó una violación grave al derecho internacional.

“Ecuador cometió una falta muy grave no solo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia: invaden nuestra embajada, agreden al personal diplomático y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el Gobierno de México, en términos de convenciones de las que ambos países somos parte” Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Velasco recordó que, además de la invasión a la Embajada de México en Quito y las agresiones contra el personal diplomático, la detención de Jorge Glas dentro de la sede diplomática motivó el rompimiento de relaciones entre ambos países.

Por ello, el canciller Roberto Velasco reiteró que mientras Ecuador no ofrezca un desagravio por estos hechos, México no restablecerá los canales de comunicación ni retomará las relaciones diplomáticas con el gobierno de Daniel Noboa.