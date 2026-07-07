Claudia Sheinbaum, afirmó que Ecuador deberá ofrecer un desagravio si pretende restablecer las relaciones diplomáticas con México, suspendidas tras el asalto a la Embajada de México en Quito ocurrido en abril de 2024.

La mandataria sostuvo que el Gobierno ecuatoriano debe reconocer la violación a la sede diplomática mexicana y la situación de la persona que se encontraba asilada en ese momento.

“Tiene que haber un desagravio. Entre esos desagravios está el reconocimiento de la persona que estaba asilada en nuestra embajada. Si no hay desagravio, ¿cómo se nos va a olvidar que invadieron nuestra embajada? Tiene que haber un reconocimiento de que invadieron la embajada y de la persona que estaba asilada; de otra manera se vuelve muy complejo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 7 de julio, Sheinbaum fue enfática al señalar que, a casi dos años del conflicto diplomático, no existen condiciones para normalizar la relación entre ambos países, mientras el caso continúa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La crisis diplomática comenzó después de que fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaran a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acción que el Gobierno mexicano calificó como una violación grave a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y a los principios fundamentales del derecho internacional.

Sheinbaum descarta canales de comunicación con Ecuador

La presidenta aseguró que México no mantiene ningún canal de comunicación con Ecuador, debido a la gravedad de los hechos ocurridos durante el ingreso de policías ecuatorianos a la sede diplomática mexicana.

Reiteró que, mientras no exista un desagravio oficial por parte del Gobierno ecuatoriano, no será posible avanzar hacia la reanudación del diálogo bilateral.

Aunque han surgido versiones sobre un posible acercamiento del Gobierno de Ecuador con México, Sheinbaum insistió en que primero debe existir un reconocimiento formal de la violación a la embajada y, posteriormente, podría evaluarse el restablecimiento de la comunicación y de las relaciones diplomáticas.

Países y organismos respaldaron a México tras el asalto a su embajada en Ecuador

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recordó que diversos países expresaron su respaldo a México tras el asalto a la Embajada de México en Ecuador y condenaron la violación a la inmunidad diplomática.

Entre los países que manifestaron su apoyo se encuentran:

Brasil

Argentina

Bolivia

Colombia

Chile

Cuba

Honduras

Panamá

República Dominicana

Perú

Venezuela

Costa Rica

Nicaragua

Estados Unidos

Canadá

España

Alemania

Francia

Irlanda

Noruega

Reino Unido

Suiza

También expresaron su respaldo organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).