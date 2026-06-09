Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que la llamada que sostuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se desarrolló en un ambiente cordial y de respeto mutuo.

Además, confirmó una próxima reunión de seguridad con el embajador estadounidense Ronald Johnson en la Ciudad de México.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 9 de junio de 2026, el canciller mexicano informó que la conversación telefónica con Marco Rubio tuvo una duración aproximada de 30 minutos y abordó temas prioritarios para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Ayer tuvimos una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio. Hay una comunicación muy frecuente con el Departamento de Estado y con la embajada de Estados Unidos, como ya lo habíamos dicho antes. En esta ocasión nos comunicamos directamente entre secretarios en una conversación desarrollada en un ambiente muy cordial y muy respetuoso” Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Entre los temas tratados durante la llamada destacaron:

Seguridad

Seguridad fronteriza

Migración

Resultados de las incautaciones de drogas, incluido el fentanilo

Derechos humanos de los migrantes mexicanos

Revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Roberto Velasco confirma reunión de seguridad con Ronald Johnson en CDMX

Asimismo, Roberto Velasco confirmó que el próximo viernes 12 de junio de 2026 se realizará una reunión de trabajo en materia de seguridad entre representantes de México y Estados Unidos, en la que participará el embajador estadounidense Ronald Johnson en la CDMX.

El viernes la reunión sobre seguridad va a ser con los equipos y vamos a reunirnos con el embajador Ronald Johnson, con el equipo que ha estado trabajando en el tema de seguridad tanto por parte de la embajada como de las distintas dependencias del Gabinete de Seguridad. Vamos a tener la reunión aquí en la Ciudad de México” Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Aunque el titular de Relaciones Exteriores no detalló el lugar ni la hora del encuentro, adelantó que se abordarán diversos temas contemplados dentro de la agenda bilateral de seguridad, entre ellos:

Seguridad fronteriza

Cooperación contra el crimen organizado transnacional

Combate a las finanzas ilícitas

Velasco subrayó que el encuentro se llevará a cabo bajo los principios de respeto a la soberanía y cooperación entre ambas naciones.

“Será una reunión respetuosa, como las que hemos sostenido anteriormente, con diálogo y cooperación en beneficio de ambos países” Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Roberto Velasco y Marco Rubio buscan concretar reunión presencial

Durante el mismo informe, Roberto Velasco reveló que mantiene conversaciones con Marco Rubio para concretar una reunión presencial que permita dar seguimiento a los temas estratégicos de la relación entre México y Estados Unidos.

“Vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos, y estaremos más adelante buscando una oportunidad para tener una reunión presencial” Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

El canciller señaló que continuará el diálogo permanente con su homólogo estadounidense, aunque por el momento no existe una fecha definida ni se ha determinado si dicho encuentro se realizará en territorio mexicano o en Estados Unidos.