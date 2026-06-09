Roberto Velasco y Marco Rubio refuerzan diálogo sobre seguridad, migración y comercio

En un esfuerzo por consolidar vínculos diplomáticos, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una importante llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Este acercamiento busca establecer una ruta de trabajo conjunta para los gobiernos de ambos países, priorizando el entendimiento mutuo en una fase crítica de las relaciones diplomáticas.

Roberto Velasco y Marco Rubio acuerdan trabajar en temas clave para México y Estados Unidos

A través de redes sociales, la SRE informó que Roberto Velasco sostuvo una llamada con Marco Rubio, para dialogar sobre diversos temas de interés para México y Estados Unidos.

El Departamento de Estado hizo hincapié en la necesidad de frenar el tráfico de sustancias ilícitas, específicamente el fentanilo, y reducir el tránsito irregular de personas en la frontera.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, el secretario Rubio enfatizó la urgencia de aplicar medidas contundentes para desarticular a los grupos criminales transnacionales

Estas peticiones surgen en un clima de debate sobre la soberanía nacional y señalamientos previos por parte de agencias estadounidenses sobre presuntos vínculos políticos con el narcotráfico.

Finalmente, el compromiso manifestado por Roberto Velasco y Marco Rubio refleja una intención de construir una frontera más segura y una relación económica más sólida.

Al integrar a diversas agencias de seguridad y diplomacia, México y Estados Unidos buscan proyectar una imagen de unidad que, a pesar de las complejidades políticas, fomente la estabilidad y el desarrollo de sus respectivas sociedades en los años venideros.