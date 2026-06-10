El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hizo un llamado a fortalecer la cooperación en seguridad ante la reunión bilateral que tendrá lugar en próximos días.

“La reunión del viernes refleja el compromiso del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum de generar resultados concretos para nuestros pueblos [..]”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos

La reunión en referencia ya fue mencionada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, durante la conferencia mañanera de hoy martes 9 de junio.

Acorde con lo señalado por el titular de la SRE, la reunión de trabajo con el embajador Ronald Johnson abordará todos los temas de seguridad del programa bilateral.

Ronald Johnson espera fortalecer cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos

En sus redes sociales, Ronald Johnson hizo referencia a la reunión entre los equipos de trabajo de México y Estados Unidos que tendrá lugar el próximo viernes 12 de junio.

Ronald Johnson llama a estrechar cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad (Captura de pantalla)

En su mensaje, Ronald Johnson señaló su interés de que México y Estados Unidos profundicen la cooperación en materia de seguridad, mediante una coordinación más estrecha.

Ronald Johnson añadió también su esperanza de que se fortalezca la colaboración directa en seguridad entre las autoridades de Estados Unidos y México.

Y sería precisamente la reunión del viernes 12 de junio en CDMX la que refleja el compromiso entre los mandatarios de México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Ambos con la intención de generar resultados concretos para México y Estados Unidos, para que se sigan construyendo naciones más seguras y fuertes, además de prosperas.

Reunión entre México y Estados Unidos abordaría estos temas en materia de seguridad

Aunque el escrito de Ronald Johnson no da más detalles sobre la reunión bilateral, Roberto Velasco sí había dado a conocer los temas de seguridad que abordarán:

Seguridad fronteriza

Cooperación contra el crimen organizado transnacional

Finanzas ilícitas

También se plantearía una próxima reunión pero con Marco Rubio, como habrían adelantado los secretarios en su llamada de aproximadamente media hora.