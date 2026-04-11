Roberto Velasco, titular de la SRE, y Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reforzaron su compromiso binacional al reunirse en la semana para debatir los distintos temas de la agenda compartida.

“Reiteraron el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo la cooperación y la colaboración basadas en los principios que guían la relación bilateral, con el fin de aportar bienestar y prosperidad a ambos lados de la frontera” SRE México

Durante la reunión, según informó la SRE, ambos funcionarios reiteraron su compromiso de impulsar la cooperación y el trabajo conjunto, con el objetivo de generar bienestar y prosperidad a ambos lados de la frontera.

Roberto Velasco y Ronald Johnson (Captura de pantalla)

Reunión entre Roberto Velasco y Ronald Johnson coincide con el fortalecimiento de la frontera

En sus redes sociales, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México señaló que en la reunión con Roberto Velasco se debatieron las prioridades compartidas entre ambos países.

A su vez, indicó que se abordó la importancia de seguir trabajando juntos para “fortalecer la histórica cooperación y garantizar que siga dando resultados a ambas naciones”.

La reunión entre Roberto Velasco y Ronald Johnson se da en el marco de los esfuerzos de México y Estados Unidos por reforzar la seguridad fronteriza, tras la sesión plenaria del Grupo Binacional sobre Puentes y Cruces Internacionales.

Desde Washington, D.C., ambos países destacaron que una frontera moderna impulsa la competitividad y protege los flujos legales de comercio y personas, por lo cual su seguridad se reforzará con:

Inspección conjunta de carga

Modernización de sistemas

Uso de tecnología de Revisión No Intrusiva

Fortalecimiento de la coordinación operativa entre autoridades de México y Estados Unidos

Embajador Ronald Johnson sobre reunión con canciller Roberto Velasco (Captura de pantalla)

Embajador Ronald Johnson felicita a Roberto Velasco por su nombramiento

El embajador Ronald Johnson compartió en redes sociales que, durante el encuentro, felicitó a Roberto Velasco por su nombramiento como nuevo canciller, cargo por el cual fue ratificado el 8 de abril de 2026.

“También le felicité y le deseé todo el éxito en su mandato, mientras seguimos avanzando en esta colaboración bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y Claudia Sheinbaum”

Agregó que le expresó sus mejores deseos de éxito en su gestión, mientras avanzan las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del estadounidense Donald Trump.