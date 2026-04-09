Este jueves, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo una llamada telefónica con Roberto Velasco para felicitarlo por su recién nombramiento.

A la par, buscó estrechar la relación entre México y Estados Unidos en materia migración y estabilidad regional al insistir en una cooperación bilateral en ambas fronteras.

La conversación tuvo lugar en medio de tensiones por la imposición de aranceles, así como las constantes amenazas del presidente Donald Trump para el inicio de operaciones militares en territorio mexicano por temas de narcotráfico.

Roberto Velasco aborda primeras llamadas al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Durante el 8 de abril, el Senado de la República ratificó a Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Velazco fue designado por Claudia Sheinbaum. Así, la presidenta consolidó su equipo de política exterior tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud.

Su ratificación en el Senado contó con 81 votos a favor.

Senado ratificará a Roberto Velasco al frente de la SRE este miércoles (SRE)

Este mismo jueves, Roberto Velasco ha dado inicio de manera formal a su agenda diplomática, sosteniendo llamadas telefónicas con sus homólogos latinoamericanos.

Uno de ellos fue Mauro Vieira, el ministro de Relaciones Esteriores de Brasil, con quien entabló temas parecidos en la conversación con Rubio en el fortalecimiento de lazos bilaterales.

Otros países como Guatemala y Uruguay se unieron a las felicitaciones para Roberto Velasco, así como para reiterar su compromiso en sostener relaciones de formalidad y respeto.