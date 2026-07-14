A un mes de haber sido ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri realizó su primera visita oficial al Capitolio en su gira por Washington.

Roberto Lazzeri, de 43 años, llegó a la sede oficial del Congreso, en compañía del exsecretario de Agricultura, Julio Berdegué, de 68 años, así como con personal de la Secretaría de Economía y un grupo de legisladores.

En el Capitolio se encontraron con el Presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios, Adrian Smith, de 55 años, y con la congresista Linda Sánchez, de 57 años.

Roberto Lazzeri revela motivo de su visita al Capitolio

Vía X, Roberto Lazzeri informó haber visitado el Capitolio para constatar el amplio respaldo expresado por congresistas de ambos partidos al valor estratégico del TMEC y a los beneficios que ha generado para las economías aún cuando Donald Trump decidió no renovar el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo y de acuerdo a lo informado por el embajador mexicano, en el encuentro se dialogó sobre la importancia de fortalecer la integración agrícola, preservar cadenas de suministro abiertas y brindar certidumbre a productores y consumidores de la región.

Conversación con la que Lazerri se dijo satisfecho al reafirmar que la relación entre México y Estados Unidos se fortalece.

“Iniciar este diálogo con líderes del Congreso reafirma mi convicción de que la relación entre México y Estados Unidos se fortalece escuchando, construyendo consensos y trabajando de manera cercana con nuestros socios de ambos partidos en el Congreso estadounidense” Roberto Lazzeri

Roberto Lazzeri revela motivo de su visita al Capitolio (@robertolazerri / X)

En coordinación con Marcelo Ebrard, de 66 años, Roberto Lazerri y Julio Berdegué trabajan en la negociación y revisión del T-MEC, que aunque no se renovó por lo próximos 16 años, se mantendrá vigente durante diez años.

No es la primera vez que los funcionarios participan de forma activa en las reuniones técnicas y bilaterales en Washington, aunque sí es la primera visita formal de Lazzeri como embajador.