Ricardo Monreal, coordinador de la Junta Política de la Cámara de Diputados, planteó la posibilidad de modificar la legislación electoral para devolver la colegialidad al Instituto Nacional Electoral (INE) y limitar las facultades de su presidencia.

El legislador señaló que considera fundamental recuperar el modelo de toma de decisiones colegiadas dentro del organismo electoral, por lo que estaría dispuesto a modificar las disposiciones actuales, aunque aclaró que todavía no ha consultado esta postura con su grupo parlamentario.

“Nosotros sí consideramos que es fundamental la colegiación y estaríamos dispuestos a modificar en lo personal, no lo he tomado en acuerdo con el grupo, pero en lo personal creo que sí se tiene que retomar el viejo o el anterior artículo de colegiación en las decisiones de la presidenta del INE” Ricardo Monreal, coordinador de la JUCOPO

Durante una intervención con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Monreal insistió en que las decisiones del instituto deben recuperar su carácter colegiado y no concentrarse en la figura de quien encabeza el organismo.

Ricardo Monreal reconoce que las facultades extraordinarias de la presidencia del INE generaron un “embrollo”

En la misma intervención, Ricardo Monreal reconoció que otorgar facultades extraordinarias a la presidencia del INE, encabezada por Guadalupe Taddei, generó un “embrollo”.

Ante esta situación, manifestó su disposición a modificar las atribuciones de la presidencia del instituto.

Sin embargo, subrayó que cualquier cambio tendría que realizarse en el momento procesal oportuno, debido a que actualmente se encuentra en curso el proceso electoral.

“El haber otorgado esas facultades extraordinarias de este nombramiento fue en parte lo que generó este embrollo. Yo estoy de acuerdo en modificarlo, no estoy de acuerdo en que no se considere fundamental; por tanto, creo que es un tema que debe atenderse en el momento procesal oportuno, no en este momento que ya estamos en proceso electoral” Ricardo Monreal, coordinador de la JUCOPO

Con esta postura, el coordinador de Morena planteó la necesidad de revisar la distribución de atribuciones dentro del INE para que las decisiones sobre su estructura administrativa vuelvan a considerar los mecanismos de deliberación entre las consejerías electorales.

¿Qué cambios a la ley se necesitan para devolver la colegialidad al INE y limitar las facultades de su presidencia?

Para recuperar la colegialidad en el INE sería necesario revisar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), particularmente las disposiciones que regulan las atribuciones de la presidencia y del Consejo General.

Una eventual reforma tendría que definir qué facultades corresponden a la presidencia del instituto y cuáles deben regresar al Consejo General, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones colegiadas.

Hasta el momento, no se ha establecido un calendario para discutir estas modificaciones.

Sin embargo, el artículo 105 de la Constitución establece que las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse al menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse. Además, prohíbe realizar modificaciones legales fundamentales durante el desarrollo de un proceso electoral.