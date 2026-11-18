Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, urgió a la Cámara de Diputados a que definan a la brevedad posible la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante medios de comunicación, Anaya señaló la necesidad de que los diputados emitan la convocatoria correspondiente, para que el INE afronte el proceso electoral 2027 bajo el mandato de su nueva presidenta.

Ricardo Anaya pide que nueva presidenta del INE sea ejemplar; acusa a Morena de buscar dejar interinato

De manera pública, Anaya enfatizó la urgencia para que la Cámara de Diputados emita ya la convocatoria para definir a quien será la nueva presidenta del INE antes de las elecciones federales y estatales de 2027.

El legislador panista advirtió que postergar la elección formal de la presidencia del INE vulnera la certidumbre institucional y deja al órgano electoral expuesto a presiones políticas rumbo al próximo proceso electoral.

Sesión Ordinaria en el INE (Graciela López Herrera)

Esto luego de que Anaya acusara a Morena de tener la intención de prolongar la gestión de la presidenta interina Blanca Cruz, manteniendo su mandato hasta las elecciones 2027.

Según el senador, Morena busca tener un “INE mocho”, por lo que reiteró la necesidad de seleccionar a una nueva presidenta que sea íntegra, honorable, honesta y respetada para encabezar el Consejo General.

Asimismo, sostuvo que la designación debe alcanzarse por unanimidad parlamentaria, garantizando que quien asuma la conducción del órgano electoral no responda a ningún partido político ni a los intereses partidistas.

Con ello, se busca garantizar las condiciones democráticas adecuadas para el correcto desarrollo de las elecciones 2027.