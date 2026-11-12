La elección de la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) podría avanzar antes de que concluya 2026.

“Nosotros vamos a insistir para que la convocatoria surja en este periodo de sesiones, nos queda noviembre y diciembre y hay la intención plena y la voluntad política del grupo parlamentario de Morena de suscribir el acuerdo, pero nosotros creemos que sea importante que sea un acuerdo con todos los grupos parlamentarios” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal anunció que buscará acuerdos con todas las fuerzas políticas para que la convocatoria destinada a renovar la presidencia del INE se emita durante el actual periodo de sesiones.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados señaló que noviembre y diciembre serán clave para concretar el consenso y aseguró que mantiene conversaciones con los demás grupos parlamentarios.

Monreal revela qué han dicho los otros partidos para elegir nueva presidenta del INE

En conferencia titulada la Comisión por la democracia y la verdad del fraude electoral 2006 de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal reveló qué es lo que le han dicho los otros grupos parlamentarios para poder lanzar la convocatoria de la elección de la nueva presidencia en el INE.

Señaló que por el momento el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no los acompañará.

Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene su postura de adición de 8 puntos que podrían modificar la convocatoria para la elección de la nueva presidencia del INE.

“El PRI dijo que no la acompañara, pero voy a hablar con ellos el lunes. El PAN ha dicho que la convocatoria le adicionemos 8 puntos, algunos de ellos son de carácter modificatorio de la constitución y a la ley. Estamos revisándolo, y les daremos una respuesta en la semana de lo que puede admitirse de esos puntos dentro de la convocatoria” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Ante este escenario, Ricardo Monreal aún no descarta que sea el poder legislativo el que pueda realizar esta elección de la nueva presidenta del INE.

Ricardo Monreal reconoce buen funcionamiento en el INE

A pesar de la crisis desatada con el caso Taddei, el legislador Monreal reconoció el trabajo que están realizando los 10 consejeros restantes del INE, así como de la presidenta interina, Blanca Cruz.

“El órgano electoral está funcionando y está funcionando bien con los 10 consejeros. Además está la plenitud del Tribunal Electoral (...) El INE está funcionando y está funcionado bien, desde mi punto de vista tiene desde que se nombró a la presidenta provisional ha estado tomando acuerdos y ha estado trabajando bien” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Adicionalmente sostuvo que los correcto es que se realice esta elección de la nueva presidenta del INE.

Agregó que no buscan que esta renovada presidencia sea cuestionada por los otros partidos de oposición, sino que esta tenga la confiabilidad necesaria para el desarrollo de las elecciones del próximo año.

Recordó además que este proceso de la presidencia del INE se divide en tres etapas:

Convocatoria

Consejo Técnico

Elección de la nueva presidenta de INE

Por lo que esperan poder llegar a un consenso y dar a conocer quién será la próxima presidenta del INE.