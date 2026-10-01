Ricardo Monreal asegura que todavía no se ha registrado al proceso interno de Morena para su reelección como diputado en 2027, pues su decisión dependerá del partido.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados abordó el tema tras dar a conocer la cifra estimada de compañeros de bancada que se inscribirían al proceso de Morena.

En caso de que no avance su reelección, Ricardo Monreal se dedicará únicamente a la academia y la publicación de libros, como su más reciente: “27 razones para el 27”.

Ricardo Monreal pone a disposición de Morena su reelección como diputado en elecciones 2027

En conferencia de prensa y al ser cuestionado sobre su reelección, Ricardo Monreal afirmó que la opción de repetir su cargo en elecciones 2027 dependerá de Morena.

Ricardo Monreal aseguró que se puso a disposición de Morena y no decidirá reelegirse hasta que el partido le diga si lo necesita en la Cámara de Diputados.

El diputado de Morena mencionó que en caso de que Morena determine su no reelección, sólo se dedicará de manera permanente a la docencia universitaria.

Y destacó a su vez que en caso de que Morena acepte, sería la última vez que se reelija, debido a la reforma constitucional que la prohibirá para las elecciones 2030.

Al respecto, Ricardo Monreal señaló que es la cuarta vez que se desempeña como legislador de la Cámara de Diputados —y tres veces senador, una como suplente— en los años:

1988-1991

1997-2000

2012-2015

2024-2027

Ricardo Monreal también planea un nuevo libro además de “27 razones para el 27″

Ricardo Monreal también tendría en su futuro el continuar escribiendo libros, de manera independiente a si Morena optara por su reelección.

Ricardo Monreal lo aclaró tras bromear con medios sobre que espera que la presentación de su próximo proyecto no coincida con un libro de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esto con referencia a la presentación de su nuevo libro “27 razones para el 27”, sobre las elecciones de 2027, que tuvo lugar el mismo día que AMLO compartió un video para hablar de “Pueblo”.