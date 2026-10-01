Ante la polémica que se ha generado por la doble nacionalidad de Jasmine Bugarín, Morena y PVEM le expresaron su respaldo al destacar que “ha manifestado su lealtad a México”.

“Jasmine Bugarín Rodríguez (…) ha manifestado públicamente su lealtad a México (…) ha explicado que nació en Estados Unidos porque sus padres, campesinos nayaritas, tuvieron que migrar en busca de trabajo” Morena y PVEM

Así lo manifestaron por medio de un comunicado conjunto en el que ambos partidos explicaron también el tema de la doble nacionalidad de la coordinadora de la transformación en Nayarit.

Ante ello, Morena y PVEM insistieron en resaltar su apoyo a Jasmine Bugarín, por lo que garantizaron que mantendrán en respaldo al proyecto que va a encabezar rumbo al 2027.

Morena y PVEM defienden designación de Jasmine Bugarín como coordinadora en Nayarit

El lunes 28 de septiembre, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer que Jasmine Bugarín ganó la encuesta interna para ser designada como coordinadora del partido en el estado de Nayarit.

Tras ello, se difundieron reportes en los que se advertía que la virtual candidata a la gubernatura tiene doble nacionalidad, tema por el que se le lanzaron críticas por la propuesta reforma en la materia.

Ante la polémica, Morena y PVEM emitieron un comunicado en el que manifestaron su respaldo a Jasmine Bugarín, pues señalaron que la coordinadora tiene un alto sentido de lealtad por México.

Jasmine Bugarín (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En el desplegado conjunto, los partidos resaltaron que Jasmine Bugarín ha dejado ver su “compromiso con el pueblo nayarita”, por lo que hicieron un llamado a la unidad en torno a su proyecto.

En ese sentido, pidieron mantener “una lealtad inequívoca a México” en apego a las palabras de Claudia Sheinbaum que pide defender lo intereses del país ante cualquier amago extranjero.

Morena y PVEM destacan que Jasmine Bugarín renunció a su doble nacionalidad

Al salir en defensa de la designación de Jasmine Bugarín como coordinadora en Nayarit, Morena y PVEM también resaltaron que la virtual candidata ya renunció a su doble nacionalidad.

En primer lugar, refirieron que Jasmine Bugarín tiene la nacionalidad estadounidense debido a que nació en ese país porque sus padres migraron en busca de trabajo.

Tras resaltar que su historia es como la de millones de mexicanos, la respaldaron al exponer que la propia coordinadora estatal ha declarado que renunció a su doble nacionalidad.

“Informó que desde hace años realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites mediante los cuales manifestó formalmente ”su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos” Morena y PVEM

Además, destacaron que se comprometió a llevar a cabo cualquier trámite adicional que sea necesario para que en adelante conserve únicamente la nacionalidad mexicana.

Finalmente, convocaron a sus militancias a “cerrar filas y trabajar en unidad para que la transformación siga avanzando” en el país y en el estado de Nayarit.