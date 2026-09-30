Ariadna Montiel publica convocatoria de Morena para los coordinadores distritales federales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, rumbo a las elecciones de 2027.

Morena convoca a los aspirantes a diputaciones federales en los 300 distritos federales a participar en el proceso interno para ser seleccionados como candidatos.

El registro de aspirantes a Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional se realizará del 1 al 4 de octubre en línea.

Ariadna Montiel comparte convocatoria de Morena para diputaciones federales rumbo al 2027

Morena publicó la convocatoria para elegir a sus aspirantes a diputaciones federales rumbo alas elecciones de 2027.

Ariadna Montiel compartió la convocatoria en sus redes sociales y el comunicado establece que este proceso internó tiene la intención de fortalecer la organización territorial de Morena y la consolidación de las coordinaciones en los 300 distritos.

El registro de los aspirantes a las diputaciones se realizará del 1 al 4 de octubre y será exclusivamente en línea.

Cada sede Morena en el país tendrá una mesa de apoyo para los aspirantes y solo atenderá a quienes tengan problemas para registrarse.

Ariadna Montiel comparte convocatoria de Morena para aspirantes a diputaciones (X/@A_MontielR)

Estas son las bases para quienes aspiren a las diputaciones federales con Morena

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena estableció las bases para los aspirantes que participen en la convocatoria para definir a los coordinadores distritales .

Las bases de proceso interno para los aspirantes a candidatos de las 300 diputaciones federales determinan:

Ser mayor de edad y mexicano por nacimiento Los aspirantes solo pueden solicitar el registro para un solo distrito El registro es del 1 al 4 de octubre de las 9:00 a las 6:00 p.m. El aspirante de haber nacido en la entidad federativa correspondiente al distrito para el que pretende participar

Se dará a conocer los registros aprobados a más tarde el 31 de diciembre de 2026.