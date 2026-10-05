Ricardo Monreal dio a conocer que no buscará su reelección como diputado en 2027, ya que no se registró en el proceso interno de Morena, decisión que puso en manos del partido.
“No me inscribí, porque yo sostengo que es un momento muy importante de Morena. Es un momento en que tenemos que entregar todo para mantener la unidad”.Ricardo Monreal
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados destacó que tras dejar su cargo, no buscará otro partido para contender en las elecciones 2027.
Previo a iniciar el proceso electoral 2027, Ricardo Monreal había dado a conocer su posible retiro de la política, por lo que abrió la posibilidad de no contender ya por ningún cargo.
Ricardo Monreal aclara qué hará tras dejar su cargo en la Cámara de Diputados
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal confirmó que no se registró en el proceso de Morena y no se reelegirá en 2027, ya que, asegura, es indispensable mantener la unidad.
Ricardo Monreal aseguró que no se trata de ambiciones personales, sino de ayudar al movimiento para consolidarse y si es que el lugar dentro del mismo aporta a ello.
Repitió que puso a disposición de Morena su reelección, tras recordar que el domingo 4 de octubre concluyó el registro de Morena para las 300 diputaciones.
Monreal añadió que esperará a que el partido termine su análisis, aunque de momento, Morena no ha confirmado que no se le vaya a conceder la reelección.
Ricardo Monreal descarta irse a otro partido en su futuro político tras no reelegirse en 2027
Asimismo, reiterando que no se trata de una ambición personal, Ricardo Monreal aseguró que no buscará otro partido político ni conformar una asociación civil en desacuerdo con la decisión.
Hablando de su futuro y lo que hará tras dejar el cargo de diputado, Ricardo Monreal agregó que se dedicará de tiempo completo a la academia, opción que considera fundamental.
Ricardo Monreal también destacó que se dedicará a escribir libros, como ya había adelantado en otras ocasiones en las que habló de su posible retiro para 2027.