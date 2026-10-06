Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que no se registró para buscar la reelección como diputado federal rumbo a 2027.

“No tengo ninguna ambición personal. Creo que hoy es más, es un momento más claro de demostrarle a la organización política a la que pertenecemos, que es más importante el proyecto que la persona.” Ricardo Monreal

De acuerdo con una entrevista con Azucena Uresti, Ricardo Monreal aseguró que su decisión responde a la necesidad de privilegiar el proyecto de Morena por encima de sus aspiraciones personales.

En la entrevista, Ricardo Monreal afirmó que actualmente atraviesa un momento en el que considera necesario poner su posición política a disposición de Morena.

Monreal deja su futuro en manos de Morena, revela en entrevista

Ricardo Monreal señaló que será Morena quien determine su futuro y si continúa siendo útil para el movimiento, además rechazó que, en caso de concluir su trayectoria política, vaya a crear un nuevo partido, asociación o grupo de presión.

“En la primera etapa, yo ayer lo comenté, desde hace varias semanas dije que yo ponía a disposición de morena mi posición política porque es un momento difícil, complejo, donde a veces la ambición te rebasa en mucho y creo que dentro de los principios de la vida partidaria, de la disciplina que está ausente de nuestra organización por lo joven que es, es momento de que todos los que seamos funcionarios, dirigentes o electos popularmente, pongamos al servicio de Morena nuestra posición porque no se trata de un proyecto personal, de una ambición personal.” Ricardo Monreal

El morenista destacó que acumula casi 48 años en el servicio público y adelantó que, si termina su etapa política, regresará a la academia, pues Ricardo Monreal recordó que es maestro de la UNAM desde hace años y que disfruta continuar frente a grupo.

Sobre el proceso electoral rumbo a 2027, explicó que no se registró en ninguno de los 300 distritos cuyo proceso de inscripción concluyó el domingo. Sin embargo, todavía queda pendiente la definición de candidaturas plurinominales, por lo que dejó abierta la posibilidad de que Morena determine su futuro.