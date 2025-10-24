El diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, puso un freno a los homenajes tras el baile que se organizó por los 70 años de la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados.

“Hay que buscar el momento adecuado y conveniente para realizar homenajes o reconocimientos. No está contemplado ningún otro reconocimiento, y vamos a revisar a detalle la agenda para enfocarnos más en lo legislativo”. Ricardo Monreal

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal aseguró que no habrá más eventos de este tipo dentro del recinto legislativo, en medio de rumores que sugerían un reconocimiento para Los Ángeles Azules.

Por el contrario, Ricardo Monreal instó a su bancada y a todos los diputados a alinearse en estos momentos con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, para enfocarse en ayudar las víctimas de las inundaciones y evitar distracciones.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena (MARIO JASSO/CUARTOSCURO / Mario Jasso)

Ricardo Monreal descarta más homenajes en la Cámara de Diputados

Tras cuestionamientos generados por el baile de la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal expresó su desacuerdo con el evento y aseguró no habrá más actos de este tipo.

Por el contrario, aseguró que los legisladores deberán concentrarse en cumplir su trabajo 90/10, "90% a lo legislativo y 10% a otras actividades".

Ricardo Monreal señaló que en el futuro, cuando se busque hacer la entrega de algún homenaje similar, se analizará que este se realice durante la tarde, fuera del horario de sesiones.

Así, el coordinador de Morena lanzó un llamado a los diputados a que sean congruentes con las labores legislativas y el cargo que ostentan.

“Por el momento que vivimos, debemos ser responsables con nuestro deber constitucional. Vamos a cuidar en extremo cualquier evento que pueda interpretarse como incongruente”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal se alinea con llamado de Claudia Sheinbaum

Al respecto, Ricardo Monreal subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón al pedir que la atención de los legisladores debe concentrarse en apoyar a las víctimas y en atender las necesidades derivadas de las recientes inundaciones.

Fue precisamente el lunes 20 de octubre, cuando la titular del Ejecutivo nacional criticó al PAN, pues en medio de la emergencia organizaron una fiesta para anunciar el relanzamiento de su imagen.

En dicho momento Claudia Sheinbaum consideró el evento como “falta de sensibilidad”, instando a evitar este tipo de acciones.

Por ello fue cuestionada tras el baile en la Cámara de Diputados, a lo que aseguró deben ser los mismos legisladores quienes establezcan reglas para definir su manera de comportarse.