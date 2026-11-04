Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró la voluntad del partido para alcanzar un consenso con todas las fuerzas políticas en la elección de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Monreal aclaró que este miércoles no se realizó el proceso de aprobación debido a que existía una imposibilidad material para realizarlo, por lo que se busca el diálogo con todos los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo.

Ricardo Monreal busca consenso entre partidos para renovar la presidencia del INE

A través de redes, Ricardo Monreal señaló que Morena buscará el diálogo entre los partidos de la Cámara de Diputados para construir acuerdos que permitan la aprobación de la convocatoria para renovar la presidencia del INE.

Ricardo Monreal insiste en el diálogo con todos los partidos para elegir la presidencia del INE (Captura de pantalla)

El diputado de Morena reconoció que el procedimiento podría ser difícil y complejo, debido a que existe desconfianza entre las distintas fuerzas políticas, asegurando que Morena tiene la disposición de alcanzar consensos.

Además de la aprobación de la convocatoria para la selección de la nueva presidencia del INE, Ricardo Monreal también espera tener consenso para la integración del Comité Técnico de Evaluación.

Monreal expresó que la intención de su bancada es que la próxima titular del INE sea una mujer elegida mediante consenso, y se dijo en la expectativa de que las demás fuerzas parlamentarias compartan esa postura.

No obstante, advirtió que, si no se consigue el consenso, deberán agotarse las vías jurídicas previstas en la Constitución y las leyes para concretar el nombramiento mediante la mayoría calificada.