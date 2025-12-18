El diputado Ricardo Monreal dijo estar cansado de la política tras varios años en ella, por lo que adelantó a qué se dedicará tras finalizar su cargo en la Cámara de Diputados.

“Tenemos que ser muy serios. Yo creo que la parte final de mi actividad en puestos públicos está llegando. Esa es mi posición”. Ricardo Monreal

Y es que en entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula, Ricardo Monreal compartió la posibilidad de que no vuelva a contender por otro cargo de elección popular, siendo la docencia el ramo que elegiría al retirarse.

Ricardo Monreal analiza su retiro de la política; buscaría dedicarse solo a la docencia

Ricardo Monreal aseguró estar analizando la posibilidad de retirarse de la política, pues aseguró que podría estar cerca de finalizar su participación en cualquier cargo de elección popular.

El actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador del bancada de Morena, aseguró estar honrado de ocupar dichos cargos, calificando de “extraordinario” esta posibilidad.

Sin embargo, aseguró estar cansado para volver a contender por otro puesto público, pues señaló que deben ser los jóvenes quienes ahora participen más en la vida política del país.

“Para puestos públicos ya estoy agotado. Creo que también deben ser los jóvenes, las nuevas generaciones los que nos sustituyan”. Ricardo Monreal

En este sentido, Ricardo Monreal manifestó que analiza la posibilidad de dedicarse solo a su trabajo como docente, toda vez que es maestro de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El diputado de Morena manifestó que si bien aún tiene lucidez y energía para servir a México, preferiría hacerlo desde la parte de la enseñanza como profesor de posgrado.