Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional (PAN), propuso la creación de una comisión de oposición para investigar el caso de huachicol fiscal.

Durante su participación la sesión del 1 de septiembre, Ricardo Anaya aseguró que el huachicol fiscal es el robo más grande en la historia reciente de nuestro país.

De acuerdo con Ricardo Anaya, la propia Procuraduría Fiscal de la Federación estimó que el impacto del huachicol fiscal ronda al menos 600 mil millones de pesos.

Ricardo Anaya pide crear comisión dirigida por la oposición para investigar a fondo el huachicol fiscal

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya lanzó una propuesta para llevar a cabo la creación de una comisión de oposición con la finalidad de investigar a fondo el caso de huachicol fiscal.

De acuerdo con el senador, este multimillonario desvío representa un golpe severo al sistema de salud pública, impidiendo la construcción de nuevos hospitales y el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional.

Ricardo Anaya, senador del grupo parlamentario PAN (Andrea Murcia Monsivais)

Anaya acusó que el modus operandi del huachicol fiscal consiste en importar combustible desde Estados Unidos a un costo aproximado de 10 pesos por litro.

Posteriormente, este material se ingresa a México a través de las aduanas evadiendo el pago de impuestos clave como el IVA y el IEPS.

Frente a este escenario, la propuesta de Ricardo Anaya busca formalizar un grupo de trabajo plural que sea encabezado de manera exclusiva por las fuerzas políticas opositoras.

Dicho órgano colegiado requerirá facultades extraordinarias para realizar revisiones exhaustivas y sin restricciones a padrones de contribuyentes, pedimentos de importación y cuentas financieras.

El legislador panista afirmó que la finalidad de la creación de dicha comisión será deslindar responsabilidades y frenar la evasión en los puntos de control aduanero.