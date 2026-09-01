En Puebla, elementos de la Marina, SSPC y la FGR catearon un inmueble en el que aseguraron aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo, como parte de un operativo contra el huachicol.

“Como resultado de trabajos de investigación, las autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Huejotzingo, Puebla, donde aseguraron alrededor de 800 mil litros de hidrocarburo”. FGR

Las autoridades informaron que el hallazgo ocurrió en un inmueble de Huejotzingo, que era utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos.

Con este aseguramiento, destacaron, se logró afectar la capacidad operativa relacionada con el robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburo, con un valor estimado de 16 millones 851 mil pesos.

Aseguran 800 mil litros de hidrocarburo en Puebla (Marina de México)

Autoridades decomisan 800 mil litros de hidrocarburo y tres tractocamiones de gran capacidad

Como parte de una investigación por presuntos actos relacionados con delincuencia organizada en delitos de hidrocarburos, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble ubicado en Huejotzingo, Puebla.

Durante la diligencia se aseguraron alrededor de casi 800 mil litros de hidrocarburo, así como:

Tres tractocamiones con tanques de almacenamiento abastecidos con producto líquido

Muestras de líquidos

Equipos de cómputo

Documentación de interés para la investigación

Los tractocamiones asegurados fueron tres unidades —dos blancas y una verde— equipadas con tanques de almacenamiento de entre 20 mil y 39 mil 500 litros, todos abastecidos con hidrocarburo.

Su capacidad y estado operativo revelan que no solo servían para mover grandes volúmenes de combustible, sino que formaban parte de una infraestructura diseñada para almacenar, transportar y distribuir producto robado.

El Gabinete de Seguridad reiteró que con estas acciones refrendan su compromiso de fortalecer las acciones contra el robo, almacenamiento, posesión y comercialización ilícita de hidrocarburos.