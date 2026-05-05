Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reafirmó la postura de “cero impunidad” en el caso Rocha Moya.

Esto luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal para dejar la gubernatura de Sinaloa, con la intención de ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por narcotráfico.

Citlalli Hernández asegura que Morena “respetará sus principios” en caso Rocha Moya

En entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula, Citlalli Hernández reiteró que no habrá impunidad en las indagatorias que lleva a cabo la FGR contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la funcionaria de Morena, esta será la mejor manera en que Morena respetará sus principios, reafirmando la confianza de la población.

Rubén Rocha Moya (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Es decir, Citlalli Hernández señaló que en caso de que la FGR demuestran la culpabilidad de Rocha Moya, el gobernador con licencia sería procesado con todo el peso de la ley.

No obstante, insistió en que hasta el momento las pruebas enviadas por Estados Unidos, con las que acusan al mandatario de nexos con grupos del narcotráfico, no son suficientes para demostrar su culpabilidad.

Además, hasta el momento la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, quien acusa a Rocha Moya, no ha enviado los motivos que validen “la urgencia” con la que solicitaron su detención y posterior extradición.