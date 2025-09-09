Ricardo Anaya, senador de la bancada del PAN, advirtió que la propuesta de paquete económico 2026 que fue presentado por la Secretaría de Hacienda, contempla aumentar la deuda de México.

Al resaltar que están en pleno proceso de análisis de la propuesta que se turnó a medianoche, Ricardo Anaya destacó que ya se identificó lo que denominó como un “gigantesco foco rojo”.

Lo anterior debido a que el legislador panista advirtió que el paquete económico 2026 plantea subir la deuda de México a un ritmo que aseveró, podría llevar a la quiebra al país.

Al abundar en los detalles del punto, aseveró que la propuesta prevé que se aumente el techo de endeudamiento hasta 1.8 billones de pesos, lo que resaltó, equivale a más de 4 puntos del PIB.

