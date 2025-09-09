De aprobarse el Paquete Económico 2026 por el Congreso de la Unión, videojuegos violentos como Fortnite podrían subir de precio hasta 8%.

Se trata de un impuesto especial ad valorem del 8%, que incrementaría el valor de videojuegos como:

Fortnite

Call of Duty

Warzone

GTA

Paquete económico 2026: ¿Cuántos usuarios se verán afectados por el impuesto de hasta 8% a videojuegos como Fortnite?

Tan solo de Fortnite, alrededor de 10 millones de mexicanos son jugadores activos, lo que representa el 3.36% de los usuarios totales a nivel mundial.

Por otra parte, México es uno de los países de América Latina con más jugadores activos de videojuegos.

Por lo que es posible que el número de afectados de otros videojuegos similares a Fortnite también se estime en millones.

Paquete Económico 2026 busca desincentivar el volumen de usuarios de videojuegos “violentos”

La propuesta del Paquete Económico 2026 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará imponer un impuesto especial a los videojuegos considerados violentos.

El objetivo del incremento de hasta 8% busca reducir el número de jugadores o gamers de este tipo de contenido que puede repercutir negativamente en la salud o desarrollo social.