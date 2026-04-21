A casi seis años del homenaje que el líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, tuvo en Bellas Artes, se revelan las peticiones del senador de Morena que ayudó a organizarlo.

Se trata de Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien en ese momento pertenecía al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y era muy cercano a la bancada de Morena.

Rogelio Israel Zamora Guzmán detrás del homenaje a Naasón Joaquín en Bellas Artes

En la red social X circula en documento que Rogelio Israel Zamora Guzmán envió a Lucina Jiménez, quien en aquel año fungía como Directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Revelan peticiones de Morena para homenaje de Naasón Joaquín en Bellas Artes (@LaMalaC / X)

En el escrito, con fecha del 31 de enero de 2019, Rogelio Zamora agradece la promoción de políticas culturales que sirven para garantizar mejores condiciones sociales en beneficio de los mexicanos.

Y enseguida informa haber sido elegido para intervenir en “una representación cultural, artística y musical gratuita desarrollada por Coros Monumentales de diversas nacionalidades del continente americano y europeo”.

A continuación, expone sus peticiones:

Dos presentaciones musicales con duración de dos horas

Tales presentaciones se realizarían en dos fecha diferentes: 15 y 19 de mayo de 2019, a partir de las 18 horas.

Ningún miembro del Coro Monumental recibiría pago por parte de la administración de Bellas Artes

Por el apoyo, el senador reiteraba su compromiso por fomentar, impulsar, integrar y promocionar la cultura y valores artísticos en las nuevas generaciones.

Homenaje de Naasón Joaquín en Bellas Artes

El 15 de mayo de 2019, por primera vez se utilizó el Palacio de Bellas Artes para homenajear a un líder religioso. El evento se llevó a cabo con motivo del cumpleaños 50 de Naasón Joaquín García.

El líder de la iglesia La Luz del Mundo estuvo presente en el evento. Disfrutó desde un palco de Coros monumentales de la ópera “El Guardián del Espejo”.

Una vez que se hizo público, la polémica se hizo presente, por lo que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dijo no haber autorizado ningún homenaje religioso .

Argumentó haber sido engañado, ya que sabía que el recinto se usaría para una gala operística.