México.- El Palacio de Bellas Artes fue sede para homenajear por sus 50 años al apóstol Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo.

De acuerdo al periódico El Universal, este recinto nunca se había usado para un evento religioso, donde ayer en el marco de la celebración se presentó la ópera “El guardián del espejo”, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Marina Armada de México.

Se tenía previsto que en el Palacio de Bellas Artes se entregara un reconocimiento a Naasón, pero de imprevisto cambió al Casino Español, ubicado en la calle Isabel la Católica en el Centro Histórico, señaló El Universal.

Usuarios de redes sociales criticaron que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) haya permitido que un evento religioso se llevará a cabo en un recinto para actividades culturales.

Fotos: Facebook Gerson Castillo

INBAL dice que “no se llevó a cabo”, pero políticos presumen el evento

El Instituto aseguró en un comunicado que ningún evento religioso se llevó a acabo en Bellas Artes, pues respeta la laicidad del gobierno. Incluso, afirmó tener pruebas de que no hubo ningún evento.

Sin embrago, de acuerdo a El Universal, el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, así como el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, asistieron a la ópera.

También el diputado federal independiente Emmanuel Reyes Carmona presumió en sus redes sociales una fotografía preparándose para el evento.

“Seguramente se volverá a repetir porque porque la comunidad y la Asociación de Profesionistas y Empresarios seguramente realizará más eventos por toda la república… Nos inspira el maestro Naasón Joaquín García, nos anima y nos motiva”, dijo Reyes Carmona.

Hoy será un gran día, El #PalacioDeBellasArtes se viste de luz, ser parte de este gran homenaje es un privilegio. #ApóstolNaasón #Jubileo #Maestro #CDMX #APEM #ElGuardiánDelEspejoPosted by Emmanuel Reyes Carmona on Wednesday, May 15, 2019

¿Que es La Luz del Mundo?

La iglesia La Luz del Mundo fue fundada en abril de 1926 en Monterrey, Nuevo León, por Eusebio Joaquín González, quien después cambió su nombre a Aarón. Este hombre es padre del actual líder de la congregación.

Naasón Joaquín García es considerado “el apóstol de Jesucristo” desde 2014 cuando su padre murió y después de haber recibido un “llamado divino”, ha comenzado una gira por el mundo para predicar su palabra.

La sede de esta iglesia se encuentra en Guadalajara, Jalisco, pero tiene varias iglesias en todo el país.