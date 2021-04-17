México.- El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue detenido este martes en California, Estados Unidos (EU), acusado de al menos 26 delitos sexuales perpetrados durante un periodo de cuatro años en la región sur de ese estado.

El ahora probable depredador sexual es líder de un culto con más de un millón de seguidores, esto según con la investigación elaborada por el Departamento de Justicia de California. Su nombre no es ajeno a la escena política nacional, pues apenas el pasado 15 de mayo el Palacio de Bellas Artes fue sede de un polémico homenaje con motivo de su cumpleaños número 50.

En esa velada, el autoproclamado "Apóstol de Jesucristo" fue el protagonista de un evento convocado por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, así como por el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien fue el responsable de gestionar ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) los permisos necesarios para hacer uso de las instalaciones del histórico recinto cultural.

(Senador Rogelio Israel Zamora)

De acuerdo con declaraciones de Laura Elena Ramírez Rasgado, subdirectora general del INBAL, el inmueble fue rentado por 108 mil pesos. Las autoridades culturales aseguraron que se mantuvo el respeto al carácter laico de la institución y que no se permitió la entrega del reconocimiento de vida a Joaquín García.

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Los invitados al homenaje de Naasón Joaquín García

El evento contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Marina Armada de México y su interpretación de la ópera "El Guardian del Espejo". Pese a que rechazaron haber asistido propiamente al homenaje a Naasón Joaquín García, el presidente del Senado, Martí Batres, y el diputado federal por Morena, Sergio Mayer, estuvieron presentes en el concierto de la Marina y, en el caso del también actor de cine, dijo sentirse profundamente conmovido por la velada.

Otro de los involucrados en la gala fue el diputado Emmanuel Reyes Carmona, quien incluso compartió una foto previo a su arribo al recinto cultural del Centro Histórico.