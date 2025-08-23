La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, llamó a los militantes a cuidar al partido y respetar los estatutos y lineamientos.

En su visita a Hidalgo, llamó a la militancia a priorizar los trabajos con rumbo a las elecciones 2027 y evaluó los trabajos de la dirigencia estatal en el estado.

Asimismo, aprovechó para recordar la importancia de “cuidar a Morena” y utilizar los espacios del partido para dirimir las diferencias internas.

“Todas y todos tenemos que cuidar a Morena”, recuerda Luisa Alcalde

De acuerdo con Luisa Alcalde, “todas y todos tenemos que cuidar a Morena” y respetar los estatutos y lineamientos del partido.

Asimismo, resaltó que los militantes tienen que adoptar los lineamientos que están establecidos desde el inicio de Morena.

“Todas y todos tenemos que cuidar a Morena. Tenemos lineamientos, hay estatutos que son clarísimos, no estamos inventando el hilo negro. Son muy claros los estatutos y lineamientos de Morena y todos tenemos que adoptar los lineamientos” Luisa Alcalde

Asimismo, señaló que las diferencias internas son naturales pues no existe el “pensamiento único”, sin embargo, espera que se utilicen los medios establecidos en los estatutos para resolverlas.

Conflictos internos deben resolverse en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, afirma Luisa Alcalde

Por otra parte, Luisa Alcalde señaló que los conflictos internos deben resolverse en las instancias establecidas por Morena y, la manera de cuidar al partido es respetarlas.

Por ello, señaló que en caso de “no estar de acuerdo con un compañero”, se debe de acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para resolver las diferencias y conflictos.

“Se vale también, por aquello de las disputas internas, no estar de acuerdo con un compañero, pues sí, ni modo de que todos tengamos pensamiento único, se vale. Pero lo que debemos hacer es usar las mismas instancias que nosotros mismos nos hemos definido para dirimir una diferencia” Luisa Alcalde

Asimismo, pidió a los militantes de Morena a denunciar ante esta comisión cuando alguien no respeta los lineamientos, pero no en redes sociales.

Esto porque dichas denuncias públicas son tomadas por la oposición para mostrar supuestas fisuras en el partido.

Cabe señalar que en los últimos tiempos han salido a la luz conflictos entre los militantes por las polémicas como la relación entre Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez.

Así como las vacaciones lujosas de algunos miembros importantes de Morena como Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Beltrán.