Ante tales dichos de “el Mayo” Zambada, la presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa Alcalde, hizo un llamado para que se lleve a cabo una investigación.

Luisa Alcalde (cuartoscuro / Mario Jasso)

Luisa Alcalde pide investigar sobornos de “el Mayo” Zambada

Al llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el líder del grupo criminal del Cártel de Sinaloa, Ismael, “el Mayo” Zambada, declaró que sobornó a autoridades durante décadas.

Sobre ello, el también fundador del grupo delictivo aseveró que desde 1969, comenzó a pagar sobornos a policías, militares y políticos mexicanos con el fin de garantizar sus operaciones criminales.

Por las declaraciones de “el Mayo” Zambada, la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, pidió una investigación para que se aplique la justicia contra quienes permitieron operar al líder delincuencial.

En conferencia de prensa desde el estado de Michoacán, Luisa Alcalde llamó a que se dé inicio a una investigación con el fin de que se castigue a los culpables, sin importar quién pueda caer.

Así lo planteó la presidenta nacional de Morena al indicar que “se trate de quien se trate”, es necesario que se investiguen los presuntos sobornos que habría realizado por años el líder criminal.

“Creemos que se tienen que abrir las investigaciones, de la información que vaya saliendo (...) no importa de quién se trate, se presume, se cometió un delito, hay que investigar” Luisa Alcalde

El Mayo Zambada reconoció que el Cártel de Sinaloa pagó por años a políticos de México, pero "no dará nombres" (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Luisa Alcalde también hizo eco de la mención a Genaro García Luna en caso de “el Mayo” Zambada

Luego de pedir que se investigue los sobornos que a decir de “el Mayo” Zambada, hizo a las autoridades lo largo de décadas, Luisa Alcalde también se refirió al caso de Genaro García Luna.

Lo anterior debido a que recordó que el director de la DEA, Terry Cole, mencionó la detención de quien fuera secretario de Seguridad con Felipe Calderón, como un gran golpe contra el narcotráfico.

Sobre ello, Luisa Alcalde dijo que es interesante que las autoridades de Estados Unidos consideren a Genaro García Luna como un criminal a la altura de Joaquín “el Chapo” Guzmán y “el Mayo” Zambada,

Al recordar que Genaro García Luna colaboró con Felipe Calderón, Luisa Alcalde destacó que en ese caso en particular son muy claras “las complicidades entre el crimen organizado y el gobierno”.

En ese sentido, tachó de hipócritas a “los panistas” como Lilly Téllez, que dijo, ahora está llamando a que se ejecute una intervención militar de Estados Unidos para desmantelar el “narcogobierno”.