Casi 20 mil ciudadanos han firmado la petición para que Enrique Inzunza deje su cargo público como senador a menos de un mes de que haya retomado labores en la Cámara Alta.

Aunque la ciudadanía con Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción como representante, han buscado incluso al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, para entregar la inconformidad, este no ha respondido a la petición.

Casi 20 mil personas piden que Enrique Inzunza deje el Senado

La ciudadanía buscaría que Enrique Inzunza deje la Cámara de Senadores a casi un mes de su regreso al Senado y en un contexto en el que Estados Unidos lo acusa de estar coludido con el crimen organizado.

Son 19 mil 279 las firmas que se han juntado para pedir que Inzunza deje su cargo público. Sin embargo, la petición ciudadana está siendo ignorada.

Carta a Higinio Martínez sobre las firmas para la salida de Enrique Inzunza del Senado. (@vaniaperezmor)

Vania Pérez ha informado que ante la muestra de los ciudadanos buscan que “el crimen organizado no tenga cabida en la vida pública de México”, buscarán que Inzunza deje el Senado.

Sin embargo, Pérez también ha compartido que buscó a los coordinadores de senadores de cada partido para extenderles la petición formal, así como a Higinio Martínez, pero ninguno ha respondido a la solicitud de siquiera mostrar el documento.

El documento que coloca como asunto “solicitud de audiencia para entrega de firmas ciudadana”, pedía la atención el 22 de septiembre de 2026, en horario a convenir, para entregar las firmas recolectadas mediante Change.org

Debido a que la ciudadanía no puede intervenir en que un senador deje su puesto a petición, pues la ley señala que deberá ser su propia decisión, el documento apunta el interés de entregar el respaldo dado por los ciudadanos.

Senado recibirá manifestación para que Enrique Inzunza se retire del cargo

Dado que la petición de los ciudadanos para que Enrique Inzunza deje su cargo no fue recibida, habrá manifestación en el Senado.

Vania Pérez informó que como “la mayoría no ha respondido a nuestra solicitud”, decidieron asistir el martes 29 de septiembre a la Cámara de Senadores a entregar las firmas y extender la exigencia de los ciudadanos.